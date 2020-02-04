Русская церковь предлагает запретить благословение оружия массового поражения

Русская православная церковь предлагает закрепить на бумаге запрет на благословение оружия массового поражения. Вместе с тем священники по-прежнему будут молиться о воинах. Такие положения прописаны в документе «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», который 3 февраля выложили на сайте Московской патриархии.

Текст опубликован для обсуждения и общественной дискуссии.

«Должно быть исключено из пастырской практики использование ... чинопоследования для «освящения» любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения», – говорится в тексте.

Вместе с тем допускается священническое благословение личного оружия и средств передвижения военных — самолетов, кораблей и т. д.





«При этом испрашивается у Господа не «освящение» пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов», – отмечают авторы.

Также Русская церковь всегда молилась и будет молиться о самих воинах — прошение об этом включено в чин литургии, совершаемой ежедневно.