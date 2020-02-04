Лукашенко объяснил задержание директоров сахарных заводов Белоруссии продажами в Россию «по бросовым ценам»

Президент Белоруссии подтвердил, что исчезновение руководителей предприятий республики связано с так называемым «сахарным делом», о котором ранее стало известно СМИ.

«Они создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», – так 4 февраля схему описал Александр Лукашенко в комментарии агентству «Белта».

По его словам, в республике «такого еще не было». До президента дело комментировал лишь генеральный прокурор Александр Конюк, который назвал его «самым обсуждаемым».

Напомним, что СМИ сообщили о задержаниях 24 января, когда для поимки директора Городейского комбината Михаила Криштаповича в небе развернули самолет на Мюнхен. Затем прошли задержания других руководителей. Фигурантом дела журналисты назвали и Дмитрия Кириллова, возглавляющего Белорусскую сахарную компанию – трейдера заводов республики в РФ.



