Смольный дал полтора года на планировку территории под концессионный трамвай до Славянки

Распоряжение о подготовке документации по планировке территории для размещения трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка опубликовало правительство Петербурга 4 февраля. Времени дали до 5 августа 2021 года.

В документе на сайте Смольного основанием названо обращение концессионера – «БалтНедвижСервиса».

Само соглашение между городом и компанией было подписано ww.fontanka.ru/2019/10/11/102/ в октябре. Согласно ему, концессионер должен построить линию, трамвайное депо и минимум 15 остановок. Первый этап строительства – от Балканской площади до Шушар – будет введен в эксплуатацию не позднее четырех лет со дня заключения концессионного соглашения, второй этап (от Шушар до Славянки) – не позднее пяти лет. Общая протяженность составит не менее 21 километра, объем частных инвестиций — минимум 25,9 млрд рублей.



