Смольный дал полтора года на планировку территории под концессионный трамвай до Славянки
Распоряжение о подготовке документации по планировке территории для размещения трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка опубликовало правительство Петербурга 4 февраля. Времени дали до 5 августа 2021 года.
В документе на сайте Смольного основанием названо обращение концессионера – «БалтНедвижСервиса».
Само соглашение между городом и компанией было подписано ww.fontanka.ru/2019/10/11/102/ в октябре. Согласно ему, концессионер должен построить линию, трамвайное депо и минимум 15 остановок. Первый этап строительства – от Балканской площади до Шушар – будет введен в эксплуатацию не позднее четырех лет со дня заключения концессионного соглашения, второй этап (от Шушар до Славянки) – не позднее пяти лет. Общая протяженность составит не менее 21 километра, объем частных инвестиций — минимум 25,9 млрд рублей.
Справка:
Постановление о заключении концессионного соглашения было издано еще в 2017 году, а в мае 2018 года победителем открытого конкурса признано ООО «БалтНедвижСервис», созданное «АБЗ-1» и Газпромбанком. При этом компания предложила снизить максимальную сумму городского эксплуатационного платежа на треть — с 89,6 млрд рублей до 58,1 млрд. Однако на заключение соглашения в итоге ушло еще более года. Окончательно одобрение со стороны Смольного поступило только в сентябре 2019 года.