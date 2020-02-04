Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил об интеграции с Петербургом, чтобы «по ночам кто-то не строил дороги»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион собирается интегрироваться с Петербургом. Как пишет 4 февраля 47news, речь идет о таких направлениях деятельности, как утилизация мусора, выравнивание тарифов на коммунальные услуги и строительство транспортных развязок – «чтобы дороги не появлялись по ночам непонятно откуда».

В правительстве Ленобласти изданию пояснили, что Дрозденко имел в виду не географическую, а «технологическую» интеграцию.

«Мы готовы в поддержку Петербурга определить зелёные парковые зоны в 30-километровой зоне вокруг мегаполиса, где категорически будет запрещена любая хозяйственная деятельность для того, чтобы это были "лёгкие" Санкт-Петербурга. Но мы просим и Петербург в соотношении 50/50 создать совместную программу по переработке мусора, который город ввозит в Ленинградскую область, и компенсировать часть экологической нагрузки, которую несут жители области. Это касается полигонов, которые принимают только петербургские отходы», – цитирует 47news слова губернатора Ленобласти.

Кроме того, Дрозденко предложил подписать соглашение с городом о выравнивании тарифов на газ, электроэнергию, воду, канализование и уравнять социальные льготы. И подчеркнул необходимость строить транспортные развязки на границе двух субъектов Федерации в соотношении: бюджет Ленинградской области, бюджет Санкт-Петербурга, федеральный бюджет. «Чтобы по ночам кто-то не строил дороги как в Кудрово», – отметил Дрозденко. О таинственном появлении спорного участка трассы в этом населенном пункте ранее подробно писал 47news.



