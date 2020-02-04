Гусары кутили в Ленобласти. С саблей в руке и гранатами в исподнем

Несвойственную возрасту молодецкую удаль показал пенсионер в Волховском районе Ленинградской области. Пирушка с молодым товарищем закончилась для последнего в больнице, а находка в нижнем белье его обидчика заставила вызвать саперов в отдел полиции.

Подробности истории 4 февраля сообщает 47news. Накануне в Новой Ладоге в отдел полиции на проспекте Карла Маркса доставили 61-летнего мужчину. Подозревали его в причинении телесных повреждений. Полицейские выяснили, что задержанный предпочитает расхаживать по городу во всеоружии. При себе у него оказались две гранаты, которые он для надежности упрятал в трусы, после чего полицейским понадобилась помощь взрывотехников.

Как стало известно 47news, перед задержанием пенсионер бражничал с 32-летним товарищем. Застольные разговоры привели к ссоре, а у пенсионера дома нашлась и сабля, которой он ударил визави по голове. Чуть позже его, окровавленного пострадавшего найдут у моста через Староладожский канал и госпитализируют в волховскую районную больницу. Врачи зафиксируют у него перелом костей черепа.

Саперов пришлось вызывать и домой к задержанному на Коммунальную улицу. Кроме сабли там нашли россыпи мелкокалиберных патронов, а также две гранаты Ф-1. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



