В портах Петербурга начали работать ледоколы. Позже на два месяца, чем в прошлом году

В портах Петербурга 4 февраля открывается сезон ледокольных проводок. Вода в Невской губе, Кронштадтском корабельном фарватере и Морском канале начала покрываться льдом. Год назад, в 2018 году, сезон стартовал еще 10 декабря.

«В связи с установлением отрицательных температур воздуха, началом льдообразования в Невской губе, Кронштадтском корабельном фарватере и Санкт-Петербургском морском канале, с 12:00 мск 4 февраля 2020 года объявлено начало периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» и на подходах к нему», – говорится в распоряжении капитана порта Александра Волкова.

Напомним, что во вторник, 4 февраля, в Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет слабый мороз, местами возможен сильный ветер, который днём станет тише, и может показаться солнце.



