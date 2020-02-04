Снижена ставка по ипотеке на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В IV очереди ЖК «Новый Оккервиль» с 1 февраля 2020 года начала действовать программа субсидированной ипотеки от ПАО Сбербанк.

Для клиентов «Отделстрой» по программе субсидирования на срок до 7 лет процентная ставка начинается от 6,5%; по программе субсидирования на срок от 7 лет 1 месяца до 12 лет процентная ставка начинается от 7,2%; по программе субсидирования на срок от 12 лет 1 месяца до 30 лет процентная ставка от 7,7%. Предложение распространяется только на приобретение готовых трехкомнатных квартир в IV очереди ЖК «Новый Оккервиль» (Лот №10). Первоначальный взнос от 15%, сумма субсидированного кредита от 300 тыс рублей до 3 млн руб. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Напомним также, что для семей, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок, продолжает действовать программа государственной поддержки. Ставка по «Семейной ипотеке» в ПАО Сбербанк составляет от 5%. Срок кредита по этой программе от 1 года до 30 лет, первоначальный взнос от 20% стоимости квартиры. Сумма кредита от 300 тыс рублей до 15 млн рублей. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Предложение действует до 29 февраля 2020 года. Не суммируется с другими скидками и предложениями «Отделстрой».

Подробности по телефону отдела продаж (812) 670-01-01.

Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк, ген. лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/