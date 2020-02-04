Мариинская больница и клиника РЖД тоже закрыли двери для посетителей из-за внимания «минёров»

«Медицинский день» решили устроить авторы спам-рассылки о заминированиях в Петербурге. Вслед за НИИ скорой помощи им. Джанелидзе двери перед посетителями закрыли еще две крупные больницы города.

«Больницу РЖД тоже "заминировали". Мама приехала на капельницу, но всех попросили на выход», – написала днем 4 февраля читательница «Фонтанки».

В медучреждении на проспекте Мечникова, 27, нашему корреспонденту эту информацию подтвердили, добавив, что проверка уже закончена, сейчас всем разрешили вернуться в здание.

То же касается Мариинской больницы — вновь приходящих не пускают в помещение. Лежащих из палат не эвакуируют.

Ранее авторы рассылки письменно заявили о бомбах в судах города, школах и детсадах.



