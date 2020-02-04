Происшествия
Мариинская больница и клиника РЖД тоже закрыли двери для посетителей из-за внимания «минёров»
«Медицинский день» решили устроить авторы спам-рассылки о заминированиях в Петербурге. Вслед за НИИ скорой помощи им. Джанелидзе двери перед посетителями закрыли еще две крупные больницы города.
«Больницу РЖД тоже "заминировали". Мама приехала на капельницу, но всех попросили на выход», – написала днем 4 февраля читательница «Фонтанки».
В медучреждении на проспекте Мечникова, 27, нашему корреспонденту эту информацию подтвердили, добавив, что проверка уже закончена, сейчас всем разрешили вернуться в здание.
То же касается Мариинской больницы — вновь приходящих не пускают в помещение. Лежащих из палат не эвакуируют.
Ранее авторы рассылки письменно заявили о бомбах в судах города, школах и детсадах.
Справка:
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».
Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью.
В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька – идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.