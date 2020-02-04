Евро упал ниже 70 рублей на фоне дорожающей нефти

Рубль начал укрепляться на фоне новостей об ограничении добычи нефти. Евро на торгах уже стоит дешевле 70 рублей, а доллар снижается до 63-х.

По данным Московской биржи на 11:28 4 февраля, доллар торгуется у отметки 63,27 (-0,46), а евро — 69,94(-0,49).

Напомним, что цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу из-за развивающегося коронавируса в Китае.

В то же время России также придется потратить на борьбу с вирусом 1,2 миллиарда рублей — их выделят из резервного фонда.



