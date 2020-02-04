Евро упал ниже 70 рублей на фоне дорожающей нефти
Рубль начал укрепляться на фоне новостей об ограничении добычи нефти. Евро на торгах уже стоит дешевле 70 рублей, а доллар снижается до 63-х.
По данным Московской биржи на 11:28 4 февраля, доллар торгуется у отметки 63,27 (-0,46), а евро — 69,94(-0,49).
Напомним, что цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу из-за развивающегося коронавируса в Китае.
В то же время России также придется потратить на борьбу с вирусом 1,2 миллиарда рублей — их выделят из резервного фонда.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 427 человек. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.
Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoV все-таки проник в Россию. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.