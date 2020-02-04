ВЦИОМ: Отключение Интернета не станет проблемой для половины россиян

45% россиян не станут страдать, если Интернет исчезнет уже завтра. Каждый пятый гражданин РФ (20%) говорит, что исчезновение Всемирной паутины «ничего не изменит в его жизни». «Это мало что поменяет в моей жизни», – призналась ещё четверть жителей России (25%). Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает ВЦИОМ.

42% респондентов государственной социологической службы сказали, что отключение Интернета «существенно изменит жизнь». Только каждый восьмой (13%) ответил, что не знает, как сможет жить без Интернета, так как его отключение «поменяет жизнь полностью». Доля тотально зависимых от Сети россиян за два года выросла в 2,5 раза. В 2017 году жизнь без Интернета не мог представить лишь каждый двадцатый человек (5%).

Зависимость от постоянного доступа в Интернет сегодня является проблемой для каждого десятого россиянина. 10% респондентов ВЦИОМ признались, что когда они долгое время оставались без доступа в Сеть, они испытывали «негатив, подавленность и тревожность». Позитив от цифрового детокса испытывает лишь 7% граждан РФ. Подавляющее большинство (82%) справляются с перерывами при доступе в Интернет без «особых ощущений».





За десять лет количество россиян, которые регулярно сидят в Интернете, выросло больше чем вдвое. Если в 2011 году лишь 28% россиян говорили, что регулярно пользуются Мировой паутиной, то сегодня таких уже 69%. Тех, кто не пользуется Интернетом вовсе, сегодня 18%. В 2011 году таких было 48%.

Каждый второй россиянин (46%) признался, что за последний год неоднократно сталкивался с отключением Интернета. Каждый третий (33%) таких трудностей не испытывал.

Осознанный цифровой детокс, когда человек сам на сутки или больше отказывается от Интернета, сегодня практикует раз в неделю каждый пятый россиянин (18%). Раз в месяц лишает сам себя Интернета каждый седьмой гражданин (14%). Столько же россиян (14%) делают «суточное проветривание» раз в полгода. 51% не делали так никогда.

ВЦИОМ уточняет, что опрос был проведён по собственной инициативе. Ранее в России стартовали регулярные учения в рамках реализации закона о «суверенном Интернете», который в том числе регламентирует порядок ограничения работы Сети.