Эхо войны в подвале дома в центре Петербурга. Немецкий боеприпас не замечали больше 70 лет

Петербуржцы больше 70 лет прожили с гранатой под ногами. Немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны все это время лежал в подвале дома в центре города.

Как сообщили 4 февраля в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти, накануне рабочие наводили порядок в подвале дома 1 в переулке Крылова. Найдя в куче мусора нечто ржавое, но похожее на боеприпас, они поспешили взывать правоохранительные органы.

Фото: Пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

К дому приехала группа инженерно-технического отдела ОМОНа. Специалисты выяснили, что переполох навела ручная осколочная граната немецкого производства М-39, которую в обиходе часто называют «яйцо».

Гранату вывезли для уничтожения.



