Происшествия
Эхо войны в подвале дома в центре Петербурга. Немецкий боеприпас не замечали больше 70 лет
Петербуржцы больше 70 лет прожили с гранатой под ногами. Немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны все это время лежал в подвале дома в центре города.
Как сообщили 4 февраля в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти, накануне рабочие наводили порядок в подвале дома 1 в переулке Крылова. Найдя в куче мусора нечто ржавое, но похожее на боеприпас, они поспешили взывать правоохранительные органы.
К дому приехала группа инженерно-технического отдела ОМОНа. Специалисты выяснили, что переполох навела ручная осколочная граната немецкого производства М-39, которую в обиходе часто называют «яйцо».
Гранату вывезли для уничтожения.
Справка:
Eihandgranate M39 – граната образца 1939 года, массово выпускалась до 1945 года. Название дословно переводится как «ручная граната-яйцо». Противопехотная, осколочно-фугасная. Основной радиус поражения до 5 метров, разлет осколков 10-20 метров. Масса гранаты 220 г; длина 98 мм; диаметр 60 мм. Половину массы гранаты составляет взрывчатое вещество – тринитротолуол либо смесь аммиачной селитры и тротила. Гранату можно было доставить к цели не только при помощи броска, но и используя сигнальный пистолет Вальтер. Для этого необходимо было использовать специальную трубку, вставляемую в ствол пистолета-ракетницы.