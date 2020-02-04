На Петровской косе рабочего раздавила плита. Врачи не смогли его спасти

Бетонная плита раздавила рабочего во время установки забора 3 февраля в Петроградском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе райадминистрации.

56-летний мужчина скончался в машине скорой помощи после того, как на него на территории стройки на Петровской косе упала знаменитая ПО-2 «в ромбик». Решается вопрос о возбуждении дела по статье о нарушении техники безопасности, повлекшем гибель человека. Материалы переданы в ГСУ СК по Петербургу, подтвердили в ведомстве, затруднившись уточнить, на чьей конкретно территории произошло несчастье.

В Северо-Западном региональном ПСО МЧС рассказали, что их сотрудники выезжали на место ЧП и извлекали пострадавшего из-под плиты с помощью погрузчика.



