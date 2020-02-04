«Наступил момент истины». Путин и Лукашенко встретятся в день именин российского президента

Белорусский лидер планирует провести двусторонние переговоры со своим российским коллегой 7 февраля.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом [Владимиром] Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», – цитирует 4 февраля заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

Неизвестно, почему белорусская сторона предложила в качестве дня переговоров пятницу, когда отмечаются именины Владимира. Место встречи также пока не анонсировалось публично. В Кремле не ответили на приглашение.

Перед встречей с российским коллегой Лукашенко также рассказал, что «период холода в белорусско-американских отношениях закончился».

Напомним, что лидеры России и Белоруссии встречались в Петербурге в конце декабря прошлого года. Они, в частности, обсудили выполнение пунктов договора о Союзном государстве. Окончательных соглашений достичь не удалось.



