Анонимные террористы выгнали на улицу посетителей НИИ Джанелидзе

НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе закрыли на вход во Фрунзенском районе Петербурга. Посетители и те, кто приехали показаться врачам, пережидают проверку помещений на улице 4 февраля. Госпитализированных трогать не стали.

О внеплановой прогулке «Фонтанке» сообщают читатели. «Всех выгоняют на улицу и никого не впускают», – написал один из них, Антон.

В учреждении подтвердили факт эвакуации из-за письма о минировании. Вход людей на время проверки правоохранительными органами запрещён.





Ранее авторы анонимных электронных посланий отправили на улицу петербургские суды. В адресах есть отсылка к телеканалу «Царьград».