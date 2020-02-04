Происшествия
Анонимные террористы выгнали на улицу посетителей НИИ Джанелидзе
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе закрыли на вход во Фрунзенском районе Петербурга. Посетители и те, кто приехали показаться врачам, пережидают проверку помещений на улице 4 февраля. Госпитализированных трогать не стали.
О внеплановой прогулке «Фонтанке» сообщают читатели. «Всех выгоняют на улицу и никого не впускают», – написал один из них, Антон.
В учреждении подтвердили факт эвакуации из-за письма о минировании. Вход людей на время проверки правоохранительными органами запрещён.
Ранее авторы анонимных электронных посланий отправили на улицу петербургские суды. В адресах есть отсылка к телеканалу «Царьград».
Справка:
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».
Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью.
В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька – идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.