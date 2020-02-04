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Строительство
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04.02.2020 11:01
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Setl Group применяет лазерный сканер для контроля строительства ЖК «Чистое небо»

Setl Group применяет лазерный сканер для контроля строительства ЖК «Чистое небо»

Setl Group

Технологию лазерного сканирования начал использовать холдинг Setl Group, чтобы дополнительно контролировать качество строительства ЖК «Чистое небо» в Приморском районе.

Сканер снимает до 2 млн точек-координат в секунду и позволяет определять отклонения от верного уровня несущих стен, перекрытий и перегородок.

Наземный лазерный сканер – еще один инструмент информационной BIM-модели, технологии которой Setl Group активно внедряет в процесс строительства. Специалист сканирует помещения в строящемся корпусе, затем результаты съемки складываются в изображения каждого отдельного этажа.

Setl Group
Setl Group

Угол обзора сканера составляет 360 градусов по горизонтали и 270 – по вертикали, а в результате процесса сканирования образуется облако точек. На эти точки накладываются реальные координаты здания, после чего их объединяют с его 3d-моделью. Все отклонения от верных параметров проявляются на снимках цветными пятнами, по аналогии с камерой тепловизора.

В настоящее время Setl Group выполняет лазерное сканирование в одном из своих самых масштабных проектов – жилом комплексе «Чистое небо» на севере города. Однако геодезисты выезжают и на другие объекты для дополнительных проверок. Отчеты по итогам лазерного сканирования получают специалисты технического надзора непосредственно на объекте и, в случае обнаружения ошибок, исправляют их.

Setl Group
Setl Group

Покупателю квартир в объектах Setl Group применение лазерного сканера гарантирует высокое качество строительных работ и идеально ровные стены в квартире.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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