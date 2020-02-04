Setl Group применяет лазерный сканер для контроля строительства ЖК «Чистое небо»

Setl Group

Технологию лазерного сканирования начал использовать холдинг Setl Group, чтобы дополнительно контролировать качество строительства ЖК «Чистое небо» в Приморском районе.

Сканер снимает до 2 млн точек-координат в секунду и позволяет определять отклонения от верного уровня несущих стен, перекрытий и перегородок.

Наземный лазерный сканер – еще один инструмент информационной BIM-модели, технологии которой Setl Group активно внедряет в процесс строительства. Специалист сканирует помещения в строящемся корпусе, затем результаты съемки складываются в изображения каждого отдельного этажа.

Setl Group

Угол обзора сканера составляет 360 градусов по горизонтали и 270 – по вертикали, а в результате процесса сканирования образуется облако точек. На эти точки накладываются реальные координаты здания, после чего их объединяют с его 3d-моделью. Все отклонения от верных параметров проявляются на снимках цветными пятнами, по аналогии с камерой тепловизора.

В настоящее время Setl Group выполняет лазерное сканирование в одном из своих самых масштабных проектов – жилом комплексе «Чистое небо» на севере города. Однако геодезисты выезжают и на другие объекты для дополнительных проверок. Отчеты по итогам лазерного сканирования получают специалисты технического надзора непосредственно на объекте и, в случае обнаружения ошибок, исправляют их.

Setl Group

Покупателю квартир в объектах Setl Group применение лазерного сканера гарантирует высокое качество строительных работ и идеально ровные стены в квартире.

Справка о холдинге Setl Group

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