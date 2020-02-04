Минздрав уверяет, что грипп, от которого умерли четверо россиян, - обычный

Пока все боятся китайского коронавируса, в России начинают умирать люди от обычного гриппа. Зафиксировано уже четыре смерти, сообщил 4 февраля замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

«На сегодня у нас зарегистрировано 4 случая смертельных от гриппа», – заявил чиновник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Его слова приводит РИА Новости.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за последнюю неделю с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализировано уже 450 человек.



