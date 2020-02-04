Коронавирус обойдется России в 1,2 миллиарда рублей

Из резервного фонда выделят более миллиарда рублей для борьбы с 2019-nCoV, рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

«Во избежание развития летальных осложнений от коронавируса в России закупается 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких, на это из резервного фонда выделено около 1,2 миллиарда рублей», – цитирует 4 февраля заявление Краевого на заседании комитета Госдумы по охране здоровья «Интерфакс».

По словам чиновника, Россия вовсю готовится к распространению вируса, однако приобретение 17 ЭКМО «закроет» регионы этими аппаратами.

Он также отметил, что штамм 2019-nCoV у зараженных пациентов в России пока не выявили. Краевой указывает, что ведомство намерено сделать «основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти».



