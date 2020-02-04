Коронавирус обойдется России в 1,2 миллиарда рублей
Из резервного фонда выделят более миллиарда рублей для борьбы с 2019-nCoV, рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.
«Во избежание развития летальных осложнений от коронавируса в России закупается 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких, на это из резервного фонда выделено около 1,2 миллиарда рублей», – цитирует 4 февраля заявление Краевого на заседании комитета Госдумы по охране здоровья «Интерфакс».
По словам чиновника, Россия вовсю готовится к распространению вируса, однако приобретение 17 ЭКМО «закроет» регионы этими аппаратами.
Он также отметил, что штамм 2019-nCoV у зараженных пациентов в России пока не выявили. Краевой указывает, что ведомство намерено сделать «основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти».
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 427 человека. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.
Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoV все-таки проник в Россию. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.