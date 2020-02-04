Незаконное остекление балконов в Петербурге. Штрафы уберут, но демонтаж останется

Петербуржцев не смогут оштрафовать за незаконное остекление балконов, если работы были произведены до 11 января 2020 года. Законопроект с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях 4 февраля внесли на рассмотрение Заксобрания, информация появилась на сайте парламента. При этом радоваться горожанам рано: их все равно можно обязать демонтировать остекление.

Автором законопроекта выступает фракция «Единой России», документ разработан по поручению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. По словам депутата Дениса Четырбока, 5 февраля инициативу рассмотрят на заседании в первоочередном порядке.

Изменения в закон об административных правонарушениях вступили в силу 11 января этого года. Максимальный размер штрафа составляет 5 тысяч рублей. В действующей редакции под действие нормы попадают даже те горожане, которые остеклили балкон ранее, то есть закон имеет обратную силу.

«Изначально эти нормы вводились с целью защиты архитектурного облика города, и прежде всего – его исторической части, от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой недвижимости, уродующих фасады зданий. Однако многочисленные обращения граждан и оперативно проведённый депутатами мониторинг правоприменительной практики показали, что под удар могут попасть и владельцы обыкновенных квартир в спальных районах», – приводятся слова Макарова на сайте парламента.





Горожане нередко сталкиваются с требованием демонтировать незаконное остекление балконов и лоджий. По правилам благоустройства, если остекление не предусматривалось в проекте здания, согласовывать работы необходимо с комитетом по градостроительству и архитектуре. Зачастую требование расстеклить балкон петербуржцы получают после жалобы на конкретную конструкцию. Так «профессиональный» жалобщик портала «Наш Санкт-Петербург» устроил головную боль хозяевам квартир в блочном доме на проспекте Культуры.

При этом отмена старых штрафов не отменяет возможность управляющих компаний или чиновников обязать горожан провести демонтаж. А в случае отказа – потребовать того же в судебном порядке.