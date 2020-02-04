Цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу

Цены на нефть растут в ожидании заседания стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Утром 4 февраля апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,53%, до 54,74 доллара за баррель. Марка WTI растет в цене на 0,8%, до $50,51 за баррель.

Напомним, накануне цены на углеводороды упали до минимума за 13 месяцев — причиной стало снижение спроса в Китае из-за вспышки коронавируса. Президент России Владимир Путин обсудил стоимость нефти и «координацию действий в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка» с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Как сообщали в СМИ, саудиты настаивают на сокращении добычи всеми странами-участницами ОПЕК на 500 тыс. баррелей в день.



