Количество жертв коронавируса достигло 427. Заражены свыше 17 тысяч человек в 20 странах

Число погибших от коронавируса продолжает увеличиваться. На 4 февраля, по данным Всемирной организации здравоохранения, от заболевания умерло уже 427 человек.

Заражены 17 391 человек, из них в Китае 17 238. Остальные 153 инфицированных пациента разбросаны по 20 странам.

Несмотря на впечатляющие цифры, власти КНР успокаивают и утверждают, что всё не так страшно. Якобы ОРВИ, Эбола и вирус респираторного синдрома уносят куда больше жизней, чем 2019-nCoV. В России тем не менее коронавирус приравняли по опасности к ВИЧ, чуме и сибирской язве, ограничили авиасообщение с КНР и временно прекратили железнодорожное.

Информации о заболевании настолько много, что абсолютно непонятно, что из этого правда, а что – обман, чтобы набрать лайки и репосты. «Фонтанка» попыталась разобраться, где кончается истина и начинаются мифы.



