Год спустя вход на «Кировский завод» снова ограничивают. Там опять ремонт эскалатора

Вход на станцию первой линии метро Петербурга ограничат до середины весны из-за ремонта.

«В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Кировский завод», – сообщили 4 февраля в метрополитене.

Часть дверей будут закрывать на вход с 10 февраля по 17 апреля по рабочим дням с 17:00 до 18:00.

Один из подъемников на «Кировском заводе» ремонтировали год назад — в феврале 2019 года. Тогда вход на станцию тоже ограничивали.



