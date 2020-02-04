Смертельное ДТП в Ленобласти: водитель ВАЗа выехал на встречку и протаранил автобус с пассажирами

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП утром 4 февраля в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, около 6:25 на 10-м километре дороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево 68-летний мужчина на своём ВАЗ-21099 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Автобус принадлежит тихвинскому транспортному предприятию, за рулём находился 42-летний мужчина.

Водитель «Лады» скончался на месте аварии. Двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте ДТП.





На записи ГИБДД с места аварии видно, что в Бокситогорском районе снежно, и снегопад продолжается.



