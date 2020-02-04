Происшествия
«Привет» из Царьграда. В сегодняшних планах минёров — суды, школы и детсады
Суды Петербурга утром 4 февраля «минируют» с адреса, в котором упоминается Царьград. Вчера авторы «взрывоопасной» спам-рассылки, что держат Петербург в тонусе с конца ноября, не пожалели даже пациентов психиатрической больницы.
Письма о заложенных бомбах сегодня утром пришли со знакомого со вчерашнего дня адреса national.shitposting.agency, только теперь к названию ящика прибавилось упоминание Царьграда — так, напомним, называется созданный предпринимателем Константином Малофеевым телеканал. По данным объединенной пресс-службы судов города, на выход отправились Колпинский, Красногвардейский, Сестрорецкий, Василеостровский, Ленинский, Петродворцовый и Петроградский суды. Вчера часть из них прерывала работу на проверку трижды.
Сегодня в списке также десятки детских садов, школ, лицеев, гимназий.
Вчера, по данным «Фонтанки», осматривали 202 объекта. «Минёры» не пожалели даже один из крупнейших психиатрических стационаров региона — больницу им. Кащенко, а именно ее основную базу в поселке Никольское под Гатчиной. Там более 20 отделений. Областной Следком расценил этот факт как повод для уголовного дела.
Всего накануне на улицу отправили 2 143 человек.
Справка:
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».
Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью.
В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька – идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.