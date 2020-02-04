«Привет» из Царьграда. В сегодняшних планах минёров — суды, школы и детсады

Суды Петербурга утром 4 февраля «минируют» с адреса, в котором упоминается Царьград. Вчера авторы «взрывоопасной» спам-рассылки, что держат Петербург в тонусе с конца ноября, не пожалели даже пациентов психиатрической больницы.

Письма о заложенных бомбах сегодня утром пришли со знакомого со вчерашнего дня адреса national.shitposting.agency, только теперь к названию ящика прибавилось упоминание Царьграда — так, напомним, называется созданный предпринимателем Константином Малофеевым телеканал. По данным объединенной пресс-службы судов города, на выход отправились Колпинский, Красногвардейский, Сестрорецкий, Василеостровский, Ленинский, Петродворцовый и Петроградский суды. Вчера часть из них прерывала работу на проверку трижды.

Сегодня в списке также десятки детских садов, школ, лицеев, гимназий.

Вчера, по данным «Фонтанки», осматривали 202 объекта. «Минёры» не пожалели даже один из крупнейших психиатрических стационаров региона — больницу им. Кащенко, а именно ее основную базу в поселке Никольское под Гатчиной. Там более 20 отделений. Областной Следком расценил этот факт как повод для уголовного дела.





Всего накануне на улицу отправили 2 143 человек.