Петербуржец оставил дочери в наследство РПГ-18 и боевые гранаты

Петербуржец после смерти оставил дочери «в наследство» боевые гранаты. После вскрытия сейфа женщине пришлось вызывать полицию и взрывотехников.

Как сообщает 4 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, заявление в отдел Васильевского района от 32-летней дочери, похоронившей отца, поступило двумя днями ранее. Вскрыв сейф в квартире покойного на улице Беринга, помимо охотничьего ружья, россыпи патронов и газового пистолета, она нашла две гранаты и РПГ-18 в тубусе, которую в народе называют «Мухой».

Вызванные взрывотехники пришли к выводу, что последний боеприпас является учебным. А вот гранаты РГД-5 были боевыми, с зарядом взрывчатого вещества в 110 граммов тротила.

Оружие и боеприпасы изъяты, проводится проверка.



