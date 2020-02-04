Торопливые водители не смогли разъехаться на полупустых улицах – Садовой и Невском

Утром 4 февраля на ещё полупустых улицах в центре Петербурга случились две аварии, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На Невском проспекте, при съезде с Аничкова моста, столкнулись два легковых автомобиля. Неподалёку, на перекрёстке Садовой и Гороховой улиц, по словам очевидцев, «таксисты устроили ДТП на пустой улице».

Сильных заторов в местах этих аварий не наблюдается. В целом по городу сейчас 5 баллов, вчера и обычно в это время бывает 6 баллов. Многокилометровая пробка образовалась, как это часто бывает, на внутреннем кольце КАД после Мурманского шоссе.







