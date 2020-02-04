Золотые ручки. Мастер по ремонту бытовой техники унёс домой гаджетов на миллион

Полиция Василеостровского района Петербурга возбудила уголовное дело о краже после заявления предпринимателя.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 32-летний мужчина пожаловался 3 февраля, что после инвентаризации в мастерской в Тучковом переулке не досчитался техники, принесённой на ремонт. Среди перечисленного были четыре не самых дешёвых ноутбука, пять смартфонов, телевизор, пара планшетов и моноблок. Сумма ущерба составила почти 1,2 млн рублей.

Вскоре оперативники пришли к 30-летнему мастеру на Шлиссельбургский проспект. Дома у него нашли часть из того, что перечислил его босс в заявлении.

Ранее полиция раскрыла дело о краже из ювелирного салона Sunlight. Консультант магазина, по версии следствия, умудрилась присвоить себе около сотни украшений на два миллиона.



