В Москве умер основатель и президент «Шанинки» Теодор Шанин

Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет в Москве 4 февраля. Причины смерти не сообщаются, пишет РБК.

Теодор Шанин родился 30 октября 1930 года в Вильно (сейчас — Вильнюс), который тогда входил в состав Польши. В 1948 году он через Францию уехал в Палестину и участвовал добровольцем в Арабо-израильской войне, в ходе которой Израиль получил независимость. В 1951 году Шанин окончил Иерусалимский колледж социальной работы, а через семь лет поступил на отделение социологии и экономики Иерусалимского университета.

В 1995 году он основал МВШСЭН и стал ее первым ректором. С 2007 года Шанин — президент университета.



