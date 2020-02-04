В столовой заброшенной воинской части в Коломягах нашли четыре трупа

Четыре трупа найдены в Приморском районе Петербурга утром 3 февраля. Два мужчины и две женщины погибли в столовой заброшенной воинской части.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), накануне в десять утра в 86 отдел полиции позвонил 47-летний неработающий мужчина и рассказал, что нашёл на 3-й линии 2-й половины четыре бездыханных тела. Имена обнаружившему были знакомы.

На место тут же приехал патруль, через 20 минут к нему присоединилась следственно-оперативная группа. Трупы двух женщин и двух мужчин лежали среди ветоши, старых одеял и прочего хлама. Рядом валялась канистра с какой-то тёмной жидкостью. Признаков насильственной смерти на телах при первичном осмотре не увидели. По всей видимости, компания умерла около трёх дней назад, за это время останки уже успели стать добычей животных.

Напомним, 1 февраля в заброшенном здании на Римского-Корсакова нашли труп мужчины, тщательно завёрнутый в одеяло и полиэтилен.



