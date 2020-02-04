ДТП с каршерингами: в Колпино пользователь пересёк сплошную и ударил встречные машины

Сразу о двух авариях с машинами каршерингового сервиса «Делимобиль», произошедших в Петербурге за последние часы, сообщают очевидцы.

На перекрёстке Планёрной и Долгоозёрной улиц ночью 4 февраля подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили одиноко стоящий разбитый каршеринг. По словам Артёма, один автомобиль ехал по главной дороге, а другой, выезжая с парковки, не пропустил имеющего приоритет участника движения.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В Колпино на бульваре Свободы машина «Делимобиля» вечером 3 февраля, по свидетельствам очевидцев, подбила два автомобиля, выехав со встречной полосы. «Хёндэ Солярис» получил удар в бок, а «Рено» задело «кормой». Фотографии с места аварии опубликовали группы «Колпинский район» и «Автолюбители Колпино». «С пассажирами «Соляриса» все хорошо, рядом все», – отмечал в комментариях Даниил.





В конце января «Фонтанка» несколько раз писала об инцидентах с участием транспорта компании «Делимобиль». В частности, на Выборгской набережной женщина на каршеринге влетела в снегоуборочную машину, а в ДТП на Дальневосточном проспекте пострадали две девушки.

Статистика не подтверждает миф о повышенном количестве ДТП с каршеринговыми автоомбилями. Тем не менее ГИБДД регулярно проверяет водителей арендованных машин и их аккаунты.



