Красноярский уролог познакомился с контрразведчиками. Врач остался без работы со штрафом в три миллиона рублей

Военные контрразведчики обратили внимание на работу заведующего урологическим отделением больницы в Красноярске. Внимание силовиков закончилось для врача увольнением и штрафом, сообщает пресс-служба регионального главка Федеральной службы безопасности.

«Военнослужащими УФСБ России по Центральному военному округу совместно с ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением Красноярской межрайонной клинической больницы № 4», – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Контрразведчики установили, что уролог помог нежелающему служить в армии юноше. Диагноз для призывника врач оценил в 50 тысч рублей. Против врача возбудили уголовное дело о взятке.

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в три миллиона рублей. Лечить пациентов он не сможет три года.



