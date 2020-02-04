«Ниже, чем от Эболы». В Китае рассказали про смертность от коронавируса

Процент смертности от коронавируса в министерстве иностранных дел Китая оценили как очень низкий. По словам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чунинг, это 2,1% от всех случаев заражения.

«Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание», — цитирует пресс-секретаря 4 февраля РБК. По ее словам, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).

Однако коронавирус унес больше жизней в Китае, чем атипичная пневмония 2002-2003 годов. По информации прессы, на данный момент новым вирусом 2019-nCoV в Китае заразились более 20 тысяч человек, 425 случаев закончились летальным исходом. Большинство летальных исходов приходится на столицу провинции Хубэй, откуда распространялся вирус. Атипичной пневмонией с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года переболели порядка 8500 человек, не смогли вылечиться 349.

В России коронавирус приравняли по опасности к ВИЧ, чуме и сибирской язве.

Информации о заболевании настолько много, что абсолютно непонятно, что из этого правда, а что – обман, чтобы набрать лайки и репосты. «Фонтанка» попыталась разобраться, где кончается истина и начинаются мифы.



