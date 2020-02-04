Всё-таки зима: в Петербурге обещают лёгкий мороз и снег, а в Ленобласти метель

Во вторник, 4 февраля, в Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет слабый мороз, местами возможен сильный ветер, который днём станет тише, и может показаться солнце.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», если в городе температура минус 3-5 градусов и небольшой снег, то в Ленинградской области – до минус 8, на востоке местами сильный снег и даже метель.

На дорогах гололедица и сегодня, и в ближайшие пару дней. Атмосферное давление слабо повышается. В среду, 5 февраля, ожидается небольшое понижение температуры.







