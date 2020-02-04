Коллекторов предложили спрятать под цифровыми псевдонимами, чтобы защитить от агрессивных должников

Сотрудников банков и коллекторских агентств могут скрыть под псевдонимами. Вместо фамилии и имени они будут называть цифровые идентификаторы, чтобы защититься от возможной неадекватной реакции со стороны должников.

Такой пункт содержится в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», пишет 4 февраля РБК, два участника рабочей группы по законопроекту и представитель Минюста это подтвердили. В министерстве отметили, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов». Согласно предложению, они будут называть лишь имя и свой персональный код, который присваивает работодатель.

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает коллекторов, сотрудников банков или микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками. Речь идет о непосредственном взаимодействии с клиентом — звонках или личных встречах. Профессиональные взыскатели должны сообщить человеку свою фамилию, имя и отчество, прежде чем упоминать о задолженности.

Ранее сообщалось, что коллекторов решили допустить до полноценной работы к работе с долгами россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства.



