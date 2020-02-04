Вам скидка будет. Минюст рассказал, как можно уменьшить штрафы из нового КоАП

Большую половину штрафов из нового Кодекса об административных правонарушениях, который уже успели назвать «репрессивным», можно будет оплатить с 50% скидкой, обеещают в Минюсте. Льгота будет действовать в первые 20 дней с момента получения постановления о штрафе.

Особый порядок оплаты штрафа распространится более чем на 1000 из 1666 составов правонарушений, предусмотренных в новом КоАП, сообщает 4 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В предыдущей версии кодекса со скидками были знакомы только автомобилисты, которых штрафовали за нарушения правил дорожного движения, за исключением повышенной общественной угрозы. Это касалось только 124 статей из 1800, что составляет около 7 процентов.

Подготовленный Минюстом проект КоАП был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января. Он разработан по поручению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Согласно проекту, например, превышение скорости на 20 км/ч подорожает в шесть раз. «Единая Россия» назвала документ «репрессивным» и заявила, что в нынешнем виде его поеддерживать не будет.



