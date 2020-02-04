«Холоп» обошел «Движение вверх» и стал самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ

Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» к вечеру 3 февраля заработала 3 миллиарда 44,2 миллиона рублей. Как пишет «Кинобизнес сегодня», таким образом она стала самым кассовым российским фильмом в истории.

Предыдущий рекордсмен — спортивная драма «Движение вверх» – собрал в прокате 3 млрд 43,7 млн рублей. Больше за всю историю кинопроката в России и СНГ заработал только «Аватар» Джеймса Кэмерона (3 млрд 639,5 млн руб.).

Только в России «Холоп» заработал 2 млрд 941,1 млн руб., что чуть меньше результата «Движения вверх» (2 млрд 968,4 млн). Однако «Кинобизнес сегодня» подчеркивает, что нет сомнений, что фильм Шипенко еще сможет собрать 27 млн рублей, чтобы побить и этот рекорд. Правда, по количеству зрителей «Холопу» (11,58 млн человек) все же вряд ли удастся догнать спортивную драму с результатом в 12 млн 443 тысячи 263 человека.

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», первый миллиард «Холоп» сумел собрать всего за 10 дней.



