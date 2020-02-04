Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -3
$ 63.91р
70.79р
01:39 04.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
04.02.2020 00:15
Печать

Жители шести домов в Красносельском районе ложились спать в темноте и холоде. Электричество вернули, тепло - нет

Жители шести многоэтажек на улице Пограничника Гарькавого столкнулись с отсутствием электричества. Свет в квартиры не поступал даже от уличных фонарей – они тоже погасли. О позднем блэкауте 3 февраля сообщили читатели «Фонтанки». 

При этом петербуржцы также пострадали от холода и частичной изоляции: «Нет тепла в домах и электричества, не работает городской телефон», – перечислили неприятности они. В ГУП ТЭК "Фонтанке" рассказали, что дефектов по этому адресу нет. Насчет плановых работ, которые могли стать причиной отключения тепла, пообещали уточнить к утру.

В «Ленэнерго» заявили, что специалисты выехали на место сразу же после вызова и начали ремонтные работы. Технологическое нарушение призошло на линии 10 кВ.

Электричество успели вернуть за пять минут до полуночи, ровно в 23.55.



© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
03.02.2020 17:24

Готовность ЖК «ПаркЛэнд» от ГК «Полис Групп» составляет 95%

ГК «Полис Групп» завершает строительство жилого комплекса «ПаркЛэнд» в Кудрово. В настоящее время на объекте полностью завершены работы по предчистовой отделке и установке входных дверей в квартирах, смонтировано уличное освещение, на 99% завершен фасад.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
03.02.2020 16:35

МКБ подвел итоги партнерской программы за 2019 год

МКБ подвёл первые итоги партнерской программы по привлечению клиентов МСБ в банк. Партнерская программа банка была запущена в мае прошлого года, к середине года количество партнеров достигло двухсот. По состоянию на 1 января 2020 года с банком сотрудничают 502 компании.
Группа компаний «ЦДС»
03.02.2020 15:55

Группа ЦДС вывела в продажу корпуса 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный»

Открыты продажи в корпусах 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный». Вниманию покупателей предлагаются 624 квартиры с чистовой отделкой. Стоимость предложения начинается от 2,2 млн рублей. Дома будут введены в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.02.2020 13:38

Банк «Санкт-Петербург» расширил время расчетов в интернет-банке для корпоративных клиентов

Банк «Санкт-Петербург» ценит время своих клиентов из корпоративного бизнеса и расширяет границы операционного дня.
ГК «Арсенал-Недвижимость»
03.02.2020 12:57

В ЖК «Энфилд» начались продажи квартир в доме №3

308 квартир комфорт-класса ждут своих владельцев в жилом квартале «Энфилд». Срок сдачи дома №3 - IV кв. 2020 года.
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
31.01.2020 17:52

«Петербургская Недвижимость» запустила партнерскую программу с дилерским холдингом и производителем мебели

Теперь покупатели квартир в новостройках получают специальные скидки на мебель в компании «Первая мебельная фабрика» и автомобили РОЛЬФ.
фото предоставлено Bau City Development
31.01.2020 17:15

Больше солнца в Петербурге: выбираем квартиру с тёплой панорамной лоджией

BauHaus – первый в Петербурге дом класса business-light, где можно наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.
31.01.2020 11:35

«Алмаз – Антей» представит средства ПВО на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020»

«Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020», которая пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).
ГК «Эталон»
31.01.2020 11:32

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотеке Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
Setl Group
31.01.2020 11:08

Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

30 января 2020 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 9-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
ЗАО "Инвестторг"
31.01.2020 10:43

В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

С 31 января 2020 года и до 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Дом у Каретного" можно по сниженной цене.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.01.2020 18:00

«Образцовые кварталы» – рекордсмены среди новостроек

По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.