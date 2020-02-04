Жители шести домов в Красносельском районе ложились спать в темноте и холоде. Электричество вернули, тепло - нет

Жители шести многоэтажек на улице Пограничника Гарькавого столкнулись с отсутствием электричества. Свет в квартиры не поступал даже от уличных фонарей – они тоже погасли. О позднем блэкауте 3 февраля сообщили читатели «Фонтанки».

При этом петербуржцы также пострадали от холода и частичной изоляции: «Нет тепла в домах и электричества, не работает городской телефон», – перечислили неприятности они. В ГУП ТЭК "Фонтанке" рассказали, что дефектов по этому адресу нет. Насчет плановых работ, которые могли стать причиной отключения тепла, пообещали уточнить к утру.

В «Ленэнерго» заявили, что специалисты выехали на место сразу же после вызова и начали ремонтные работы. Технологическое нарушение призошло на линии 10 кВ.

Электричество успели вернуть за пять минут до полуночи, ровно в 23.55.



