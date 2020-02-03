Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку. Об этом 3 февраля пишет РБК со ссылкой на министерство спорта.

Полномочия ВФЛА временно переданы рабочей группе ОКР. Решение принято «в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их прав участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики», – уверяют в министерстве спорта.

«Президиум принял верное решение. Создана рабочая группа. Назначены выборы на 28 февраля. Это осознание того, что лёгкая атлетика находится в сложной ситуации», – заявил в эфире Матч ТВ глава Минспорта Олег Матыцин.

Напомним, ранее представителей ВФЛА просили сложить полномочия Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт. Это произошло после решения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.



