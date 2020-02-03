Десятки домов в центре Петербурга успели промёрзнуть за день. Отопление вернули только к ночи

Порядка 30 домов почти на весь день остались без тепла в понедельник, 3 февраля. На холодные батареи в квартирах пожаловались читатели «Фонтанки».

Теплоэнергетики нашли нарушение на набережной канала Грибоедова, 95, около полудня и до вечера работали на проблемном участке. Как сообщили в «Теплосети», на месте заменили оборудование и восстановили циркуляцию горячей воды к 20.55.

В администрации Центрального района корреспонденту пояснили, что скорость возвращения тепла в квартиры зависит от управляющих компаний. Около 22 часов жители Фонарного переулка, 14, которых также коснулся холод, подтвердили, что отопление заработало.



