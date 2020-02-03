После отказа убирать улицу из-за снега с картинки и «промерзания грунта» в Невском районе начали проверку

Администрация Невского района разберётся в том, кто отправил петербуржцу прошлогоднюю фотографию заснеженной Русановской улицы, мотивируя отказ ликвидировать мусор с обочин.

«По факту недостоверных сведений, предоставленных заявителю через портал "Наш Санкт-Петербург" по вопросу уборки назначено проведение служебной проверки», – вечером 3 февраля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе района.

Снимок территории и заявление о том, что коммунальные службы якобы не могут приступить к работе по очистке дороги из-за «промёрзшего грунта» и сугробов один из жителей города получил в конце января в ответ на своё обращение. Убеждённость в том, что специалисты даже не выезжали по указанному адресу, а отправили прошлогоднюю фотографию, возникла при первом же взгляде: на картинке снегом засыпаны дома и машины, в то время как в 2020 году в Петербурге сильного снегопада не случалось ни разу.

В администрации предполагают, что причиной произошедшего стала ошибка неопытного сотрудника. Ответ на обращение жителей, как тут утверждают, он с руководством не согласовывал. Виновный получит дисциплинарное взыскание и, возможно, будет уволен.



