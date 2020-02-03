Первый канал рассказал, к какому шоу Ксения Собчак готовилась в ванной

Ксения Собчак с 10 февраля будет вести в эфире Первого канала ежедневное вечернее шоу «Док-Ток». Об этом 3 февраля сообщили в дирекции общественных связей телеканала.

«В центре внимания истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным – истории, достойные экранизации. В «Док-Ток» громкие события не столько обсуждаются, сколько переживаются заново», – говорится в пресс-релизе.

У шоу будет два ведущих — Собчак будет иногда сменять Александр Гордон. Сама Собчак уверяет, что это «абсолютно новый формат». «Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», – заявила она. И уточнила, что идея сотрудничества с Первым каналом родилась еще три года назад.





Напомним, ранее в СМИ писали, что Собчак и ее новая программа должны стать ответом перешедшему на телеканал «Россия» Андрею Малахову. Сама ведущая в своем Instagram публиковала почти издевательские ролики, где она, например, якобы заливает квартиру Малахова, готовясь к своей передаче в ванной.