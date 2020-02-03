СКА впервые за сезон удалось обыграть «Спартак»
Петербургский хоккейный клуб СКА впервые в этом сезоне КХЛ победил московский «Спартак». Встреча в столице 3 февраля завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу петербуржцев.
Единственную шайбу забросил защитник Антон Белов на девятой минуте.
Победный гол Белова, второй подряд сухарь Самонова и еще немного важных эпизодов из сегодняшней битвы в Москве.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 3, 2020
Смотрим! pic.twitter.com/HH3D6WugSP
Отметим, это уже четвертая встреча в рамках чемпионата, и три предыдущие матча закончились победами «Спартака». СКА сейчас занимает второе место в Западной конференции КХЛ, «Спартак» – пятое.