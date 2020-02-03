СМИ: Минпромторг может запретить экспорт медицинских масок из России. Их раскупают из-за коронавируса

Минпромторг рассматривает возможность ограничить экспорт средств личной защиты из России. В ближайшее время специалисты намерены разработать соответствующий проект и не допустить дефицита медицинских масок из-за опасений о распространении коронавируса.

Как вечером 3 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на рынке фармацевтики, чиновники изучают ситуацию, чтобы приступить к разработке документов в ближайшее время. Крайне высокий спрос на медицинские маски уже привёл к тому, что оптовые цены выросли в восемь раз, а в аптечных сетях случаются перебои.

Пытаясь защиться от коронавируса, средства индивидуальной защиты покупают в том числе и госслужащие. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин 3 февраля поделился историей о том, как крайне удивился тому, что медицинские маски выпускаются в Китае, откуда по миру и распространяется новый вирус.

Представители Ростуризма в понедельник заявили о том, что в Россию из Китая вернулись все организованные туристы. По последним данным, от болезни там скончались 349 человек – больше, чем от атипичной пневмонии 2003 года.

Запрет на экспорт медицинских масок на три месяца ранее ввёл Иран.



