Путин обсудил цены на нефть с королем Саудовской Аравии. СМИ пишут, что саудиты настаивают на сокращении добычи

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом вечером 3 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка», – говорится в сообщении Кремля.

Отметим, как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Саудовская Аравия настаивает на сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день во всех странах-участницах ОПЕК. Таким образом саудиты надеются избежать падения спроса на сырье из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае. По данным издания, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может принять решение о сокращении производства нефтепродуктов уже на следующей неделе. Судя по сообщению Кремля, Россия готова координировать свои действия с ОПЕК.

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», цены на нефть из-за коронавируса снизились до минимума за 13 месяцев.



