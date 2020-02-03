«Панцирь» защитил российскую авиабазу в Сирии от налета дрона

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С» сбил неопознанный беспилотник, летевший в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии со стороны Средиземного моря. Об этом 3 февраля вечером сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА «Новости».

«С наступлением темного времени суток российскими средствами ПВО авиабазы "Хмеймим" была обнаружена приближавшаяся к российскому военному объекту со стороны северо-восточной части Средиземного моря малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство.

ПВО удалось уничтожить беспилотник на подлете к авиабазе. Пострадавших или материального ущерба нет, уточнили в Минобороны.

Напомним, только в минувшем январе средства ПВО в Хмеймиме уничтожили три беспилотника. За 2019 год, по подсчетам Минобороны, российские военные сбили в Сирии 53 дрона. Всего же за последние два года было уничтожено около 120 беспилотников, пытавшихся атаковать российскую авиабазу.



