Подполковника Следственного комитета приговорили к 10 годам строгого режима за взятки и раздачу вещдоков друзьям

Бывший руководитель Ленинградского отдела Северо-Западного Следственного комитета РФ на транспорте Роман Русаков признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Петроградский райсуд приговорил его к строгому режиму, штрафу и отлучил от госдолжностей на десять лет.

О приговоре Русакову 3 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга: «Русакову назначено наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей».

В прениях бывший начальник следствия просил прекратить уголовное дело. Обвинение — назначить ему 13 лет.





Романа Русакова задержали в июле 2018 года. Через посредника подполковник требовал взятки 5 миллионов рублей от фигуранта дела, которое расследовал его отдел, и 1 миллион — от рестораторов, деятельность которых сам же и прекратил. Превышение должностных полномочий заключалось в раздаче конфискованных и признанных вещдоками iPhone друзьям и знакомым.

Посредник Русакова Мушег Товмасян приговорен к 5 годам 5 месяцам строгого режима.

Взятку пять миллионов, как установил суд, Русаков ждал от Николая Шуляра — гражданина России и Финляндии, задержанного в декабре 2017 года после неучтивого обращения с оперативником Выборгской таможни. Шуляр и финн Кристиан Вииникайнен везли в Россию партию электроники — 114 мобильных телефонов и 13 комплектов умных часов Apple. На финской границе товар задекларировали как подарок, а на российской подали пустую декларацию. Шуляра и Вииникайнена пригласили на углубленный досмотр, но пути к рентгену они выкинули из машины оперативника, сбили шлагбаум и скрылись. В декабре 2019 года за насилие над представителем власти Выборгский горсуд приговорил их к пяти годам общего режима каждого.