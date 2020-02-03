Минтранс хочет сделать вне закона бездомных и музыкантов в электричках

Удалять пассажиров из электричек за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, зловонный запах и грязную одежду предлагает министерство транспорта. Поправки в правила перевозок пассажиров ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

«Подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами «(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)», – сказано в проекте, который 3 февраля цитируют РИА Новости.









Осуществление надзора за выполнение поправок Минтранс планирует на работников органов внутренних дел.

«Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда», – говорится в пояснительной записке к проекту изменений.







