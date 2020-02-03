Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев

Стоимость барреля Brent с поставками в апреле на лондонской бирже ICE днем 3 февраля упала до 54,7 долларов . Это, как пишет «Интерфакс», стало минимальной ценой за 13 месяцев.

Эксперты объясняют снижение стоимости тем, что сокращение на три миллиона барреля в день спроса в Китае из-за коронавируса. Такие показатели — самое большое снижение на нефтяном рынке со времен финансового кризиса 2008-2009 годов и самое внезапное с момента теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

При этом, напоминает Bloomberg, Китай считается крупнейшим в мире импортер нефти, напоминает, который потребляет около 14 миллионов баррелей в день.



