Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев
Стоимость барреля Brent с поставками в апреле на лондонской бирже ICE днем 3 февраля упала до 54,7 долларов . Это, как пишет «Интерфакс», стало минимальной ценой за 13 месяцев.
Эксперты объясняют снижение стоимости тем, что сокращение на три миллиона барреля в день спроса в Китае из-за коронавируса. Такие показатели — самое большое снижение на нефтяном рынке со времен финансового кризиса 2008-2009 годов и самое внезапное с момента теракта 11 сентября в Нью-Йорке.
При этом, напоминает Bloomberg, Китай считается крупнейшим в мире импортер нефти, напоминает, который потребляет около 14 миллионов баррелей в день.
Справка:
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