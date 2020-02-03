YouTube обещал блокировать ролики пользователей, выдающих себя за других людей, и скрывающих связи с правительством
О новых ужесточении правил размещения видео на YouTube сообщила администрация американского хостинга. В первую очередь это, как пишет ТАСС 3 февраля, связано с предстоящими президентскими выборами в США.
Как говорится в появившемся в понедельник на сайте сервиса заявлении, которое цитирует агентство, YouTube будет удалять любую «технически подделанную» информацию, если она вводит пользователей в заблуждение относительно процедуры голосования или содержит ложные заявления о кандидатах.
«Представители сервиса предостерегают, что каналы пользователей, пытающихся выдать себя за другого человека или скрывающих свою связь с правительственными структурами, также подвергнутся блокировке», – сообщает агентство.
Ранее об ужесточении пользовательской политики перед выборами в США сообщил Facebook.
Справка:
3 февраля 2020 года в США начинаются предварительные президентские выборы, то есть внутрипартийные выборы, которые проводят по штатам в первой половине выборного года Демократическая, Республиканская и другие партии. Их цель - выявить наиболее сильных претендентов на высший государственный пост и выбрать делегатов на общенациональные партийные съезды, которые изберут единого кандидата от партии на пост президента. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.