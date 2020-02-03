YouTube обещал блокировать ролики пользователей, выдающих себя за других людей, и скрывающих связи с правительством

О новых ужесточении правил размещения видео на YouTube сообщила администрация американского хостинга. В первую очередь это, как пишет ТАСС 3 февраля, связано с предстоящими президентскими выборами в США.

Как говорится в появившемся в понедельник на сайте сервиса заявлении, которое цитирует агентство, YouTube будет удалять любую «технически подделанную» информацию, если она вводит пользователей в заблуждение относительно процедуры голосования или содержит ложные заявления о кандидатах.

«Представители сервиса предостерегают, что каналы пользователей, пытающихся выдать себя за другого человека или скрывающих свою связь с правительственными структурами, также подвергнутся блокировке», – сообщает агентство.







Ранее об ужесточении пользовательской политики перед выборами в США сообщил Facebook.







