Самолёт из Варшавы экстренно приземлился в Пулково. Проблемы с техникой возникли в самом конце пути

Рейс LO 865 компании LOT запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково вечером 3 февраля. Самолёт направлялся в Петербург из Варшавы, в конце пути возникла техническая неисправность.

Вечером 3 февраля сообщение о внештатной ситуации сотрудники аэропорта получили, когда самолёт уже заходил на посадку, подтвердили «Фонтанке» в Пулково. Все службы оперативно прибыли на полосу, борт благополучно приземлился в 18.20 и встал на место стоянки.

В салоне находились 65 человек, никто не пострадал. Случившееся на дальнейшую работу аэропорта не повлияло.



