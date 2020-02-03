Пропавший три года назад фигурант дела о мошенничестве с землей дал о себе знать в письме в Следком. Полиция Петербурга продолжает искать его и просит о помощи горожан

Александр Масалитин, проживавший в Сертолово пенсионер, пропал три года назад. Следком Всеволожска почти сразу возбудил уголовное дело по статье «убийство», но в голове держал другое дело о мошенничестве с землей.

Как пишет 3 февраля 47news, второе дело было связано с хищением земли в Приозерском районе Ленобласти.

«В материалах проходят участки вдоль реки Бурная, что были изначально приобретены именно пропавшим Масалитиным по подложным документам, а после перепроданы уже другим физическим лицам», – пишет издание.







И вот спустя три года в прокуратуру Всеволожского района пришло несколько письме с нотариально заверенными заявлениями, направленные из разных городов России. Все они подписаны пенсионером Масалитиным, который уверяет, что жив, а дело по убийству «расследуется ради расследования и не более того». Адвокат 72-летнего мужчины предлагает прислать биоматериалы Масалитина, чтобы следствие убедилось в его физическом существовании и дело об убийстве прекратило.





«Они тревожатся только за одно – если Масалитина найдут, то он даст показания, как и кто в действительности придумал схему по хищению земли. На наш взгляд, его просто удерживают. Или хуже – держат взаперти», – уверен источник 47 в правоохранительных органах.

Фото: 47news

Поэтому управление уголовного розыска полицейского главка просит читателей присмотреться к представленной им фотографии. И звонить с информацией о нахождении пенсионера по телефону +79118248338.